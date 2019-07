Importante donazione di ACI Lucca alla Croce Rossa Italiana

Uno strumento fondamentale, reso obbligatorio dalle nuove normative regionali. Per poter guidare un mezzo della Croce Rossa infatti, è necessario superare un test che prevede, tra le altre cose, la misurazione dei tempi di reazione a stimoli visivi ed acustici semplici e complessi. Grazie a questa donazione la Croce Rossa di Lucca è una delle prime in Toscana ad essere in regola con la normativa.

di Redazione