“Mathildis”, lo spettacolo del Medioevo nelle piazze di Altopascio

Ecco Mathildis, in programma sabato 20 luglio dalle 18.30, l’appuntamento con la rievocazione e la tradizione, quest’anno rinnovato e attraversato anche da un tocco di teatro, di arte di strada e circense, che coinvolgerà ancora di più pubblico e spettatori.

La manifestazione è stata presentata nel Loggiato Mediceo dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dall’assessore alla promozione del territorio, Adamo La Vigna, e dalla direttrice artistica del festival, Martina Favilla. L’evento, promosso e organizzato da Antitesi Teatro Circo in collaborazione con l’amministrazione comunale, vuole omaggiare Matilde di Canossa, detta anche Matilde di Toscana: fu anche lei, infatti, a sostenere la creazione dello Spedale di Altopascio, struttura di particolare importanza nella storia medievale per l’assistenza dei pellegrini in cammino sulla Via Francigena.

Tra gli appuntamenti della serata, lo spettacolo di fuoco in piazza Ricasoli, i duelli medievali e il rito delle streghe “Ignis Noctem” in piazza Ospitalieri, oltre al corteggio storico che attraverserà tutto il centro storico.

di Redazione