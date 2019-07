Stefano Martinelli sugli scudi al Roma Capitale con una vettura RS

Settimo posto assoluto nell’agguerrita sfida della classe R1 e sesto nel trofeo Suzuki Rally Cup per il pilota di Barga, navigato per l’occasione da Giancarla Guzzi. Archiviato il Rally di Roma è tempo di rifiatare e godersi qualche settimana di riposo, prima di tuffarsi nel prossimo appuntamento previsto per il Rally del Friuli Venezia Giulia (30 e 31 agosto). L’imperativo sarà quello di ultimare la messa a punto della Suzuki Swift 1.6 per tornare, ancor di più, grande protagonista.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it