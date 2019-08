Calcio di inizio per il campionato di Serie D

La scelta dell’impianto di Forte dei Marmi (è dove la Lucchese ha giocato in Coppa Italia) è stata effettuata anche per dare massima garanzia agli abbonati.La speranza da parte della società è che il Comune possa quanto prima intervenire per rendere il Porta Elisa disponibile per ospitare le gare interne dei rossoneri.

Il Ghiviborgo va in trasferta in Liguria sul campo della Lavagnese: la squadra di Pacifico Fanani spera di poter iniziare al meglio il campionato, che presenta diverse incognite soprattutto per l’inserimento nel girone A che comporta non solo spese, ma anche difficoltà tecniche per la presenza di diverse squadre ben attrezzate.

Il Real Forte Querceta di Christian Amoroso, con molte novità rispetto all’anno scorso, è di scena a Vado e la squadra del neo presidente Enrico Lenzi non manca certo di esperienza con parecchi veterani in campo.

Il Seravezza Pozzi di mister Walter Vangioni è il terzo anno di fila in serie D e riceve in casa al Buon Riposo il Savona, una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria, un motivo in più per prestare la massima attenzione..

di Redazione