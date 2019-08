Davvero strepitosa è stata l’esibizione di Lucilla Mariotti nel concerto di Mendelssohn, confermando tutto quello che di buono si dice di lei nel mondo musicale internazionale che conta. Grande soddisfazione anche per il maestro Rosella Isola che, al termine del concerto, ha ricevuto numerosi ringraziamenti e apprezzamenti da parte dei molti colleghi musicisti presenti in sala per la magistrale direzione

di Guido Casotti - casotti@noitv.it