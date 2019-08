Finora nel campionato italiano terra il campione garfagnino ha ottenuto due terzi posti all’Adriatico e al San Marino non partecipando invece al Sardegna. Il Nido dell’Aquila si correrà sabato 28 settembre e si svolgerà su 6 PS in totale: due da ripetere per tre volte. Ricognizioni, verifiche e shakedown in programma venerdì 27 settembre.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it