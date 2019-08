Rubano un defibrillatore in porto, appello dei volontari: “Restituitelo”

Un gesto ignobile che l’associazione, dal 2009 in prima linea per la diffusione dei defibrillatori in Versilia, condanna con fermezza.

La denuncia è già partita. Le immagini della videosorveglianza della zona potrebbero rivelare l’autore dell’incomprensibile gesto, al quale Alfredo Banchieri si rivolge chiedendo che lo restituisca. Ma la corsa alla solidarietà è già partita.

Un caso simile era avvenuto a Lucca un anno fa, ma è il primo in Versilia. Dal 2010 a oggi sono quasi 120 i defibrillatori semiautomatici finanziati e distribuiti dalla Roberto Pardini, in piazze, scuole e impianti sportivi pubblici. Uno strumento che può essere decisivo per salvare una vita in caso ad esempio di arresto cardiaco. A breve ne saranno installati altri tre a Viareggio, Lido e Forte dei Marmi.

di Redazione