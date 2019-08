Ci troviamo alle pendici del monte Romecchio, quello davanti a noi è il Cusna con i suoi 2120 metri, e proprio in questo luogo ogni due anni si danno appuntamento tante persone che provengono in prevalenza dalla valle di Soraggio soprattutto dal paese di Metello ma anche dalla lontana Ligonchio per ricordare un passato fatto di pastorizia ma soprattutto di fede nel nome di San Bartolomeo.

di Redazione