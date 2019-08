Tutto pronto per la Festa dell’Aria

La manifestazione a ingresso gratuito e’ promossa dal Comunedi Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club d’Italia e Aero Club Lucca, e ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la regione e non solo. L’amministrazione Menesini, che sta ultimando il programma completo, ha già definito gli elementi più importanti, a cominciare dalla novità principale. La manifestazione, infatti, abbraccerà oltre all’aeroporto anche l’area attorno a piazza Aldo Moro. Sarà proprio vicino al palazzo municipale che si svolgeranno gli eventi di maggior richiamo: il Campionato italiano di mongolfiera, che Capannori ospita per la terza volta, e il Trofeo aerostatico internazionale “Città di Capannori”. L’area di piazza Aldo Moro ospiterà anche la Cittadella dell’aria, con spazi per le associazioni e attività per le famiglie.

di Redazione