Un semaforo intelligente per rendere più sicura via Chelini

Il semaforo si trova all’incrocio fra tre strade: via Domenico Chelini (strada provinciale Romana), via Carlo Piaggia e via di Ghello. È utilizzato da chi si reca verso il centro di Tassignano, dove si trovano abitazioni, attività e il Polo culturale Artémisia, nonché da chi si deve recare a Capannori.

Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, che spiega come l’amministrazione Menesini sta lavorando a un progetto che sarà presentato in autunno in Regione Toscana nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana del Piu per i quali Capannori ha ottenuto un finanziamento.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it