Un tuffo nel passato con “Il Castello rivive” di Nozzano

Organizzato dall’ associazione Pro Loco “Il Castello”, il Comune di Lucca e da quest’anno con Lucca Crea (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games) per un week end la manifestazione, fra le più longeve di Toscana, trasformerà il borgo in una sorta di macchina del tempo, mostrando la vita quotidiana nel 1300. Per le vie del castello si troveranno artigiani e antichi mestieri, con la gente del contado che si mescola con gli artisti di strada, mentre le sentinelle sorvegliano il territorio e le milizie danno vita a un vero accampamento.

Fra le novità di quest’anno un biglietto davvero a misura di famiglia con il costo che è sceso a 5 euro, con i bambini sotto i 6 anni ad ingresso gratuito, e spettacoli sempre nuovi: dalle 20,30 alle 24 esibizioni di tamburi, musici, giullari, menestrelli, mangiafuoco, trampolieri e giocolieri. Poi laboratori per bambini e possibilità di gustare cibi, dolci e vino nelle taverne medioevali.

Domenica 1 settembre omaggio ai fondatori del castello: Matilde, Castruccio Castracani e i Guinigi con una sfilata e un grande corteo.

di Redazione