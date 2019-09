Artigianato: un’eccellenza della Versilia sempre più globale

23 artigiani del territorio, dal marmo alla sartoria fino al design, sono coinvolti quest’anno nella sofisticata mostra che trova spazio dal 6 al 29 settembre alla Scuderie Granducali. Un omaggio al know how dei maestri che hanno fatto e continuano a fare la storia della nostra economia. “Alfabeto artigiano” è il tema scelto quest’anno. Non solo la mostra ma anche tre convegni tematici.

L’artigianato ha subito gli effetti della crisi degli ultimi anni, come rivela Cna. Ma oggi, grazie alle potenzialità offerte dal web, ha trovato una rivincita con nuovi mercati aperti dalle vendite online.

di Redazione