Da tutto il mondo per la laurea in turismo al Campus

Per molti di loro si tratta dell’inizio di un percorso che li portera’, dopo gli studi universitari, a entrare nel mondo del lavoro. E’ iniziata presto la giornata dedicata ai test di ingresso ai corsi di laurea in scienza turistiche, alla Fondazione Campus cui partecipano i ragazzi appena diplomati.

Gli aspiranti operatori turistici hanno vissuto con emozione e speranza la vigilia dei test di ammissione. Studenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, attirati in particolare dall’alta percentuale di job placement vantata dal Campus

di Redazione