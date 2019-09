Due giorni di grande spettacolo e di sano agonismo con la MTB al Ciocco

La giornata di sabato si è aperta con la gara di MTB a staffetta mista, gara a squadre per federazioni regionali per cui era anche divertente vedere gli atleti non con la propria divisa del Team di appartenenza ma con la maglia della federazione regionale. La prima gara di MTB Team Relay disposta su 5 giri del classico percorso di Cross Country ha visto impegnati 5 atleti 3 ragazzi e due ragazze per ogni formazione. Nella prima prova vittoria per distacco della fortissima squadra del Trentino Alto Adige.

Una specialità tra l’altro molto divertente e coinvolgente che rappresenta anche una novità nel mondo del ciclismo.

Al termine della prima giornata di gare è parso particolarmente soddisfatto l’AD del Ciocco Andrea Barbuti

di Guido Casotti - casotti@noitv.it