Festival Puccini: la missione “istituzionale” della Presidente Simonetti

Una nomina istituzionale e non politica, come precisato dal primo cittadino presentandola nel foyer del Gran teatro. Una figura di alto profilo voluta per moltiplicare i legami istituzionali della Fondazione a livello regionale e nazionale.

Tra le missioni della nuova Presidente, fare finalmente squadra con le Fondazioni Puccini di Lucca e Simonetta Puccini.

Accanto alla Simonetti, Maria Lina Marcucci, Presidente del Carnevale e numero due del Pucciniano. Due donne alla guida delle due fondazioni viareggine, che a breve siederanno, accanto al sindaco, nel Cda del nuovo ente comunale di coordinamento che l’Amministrazione istituirà entro la fine dell’anno. Quella cabina di regia che farà da ponte tra Puccini e Burlamacco, in rete con tutte le strutture museali e culturali cittadine.

Sul fronte economico intanto, il sindaco ha chiesto alla Regione un contributo fisso strutturale per il Festival, per dare maggiore stabilità alla Fondazione, che insieme all’ente carnevalesco è stato giudicato dai tecnici della Regione tra le più virtuose della Toscana.

di Redazione