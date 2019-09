Grande attesa per i campionati toscani Youth e Marvin Demollari

In alcune categorie per conquistare il titolo regionale serviranno tre match per un torneo che coinvolgerà tutte le province della Toscana : la Pugilistica Lucchese schiera per gli schoolboy Matteo Mencaroni nei 40 kg e Riccardo Matteucci nei 43 kg . Per gli junior Lorenzo Garofano nei 60 kg dovrà affrontare un torneo molto impegnativo a cominciare dalla prima sera , Lorenzo Frugoli ha scelto i 70 kg junior mentre Samuele Giuliano è salito negli 80 kg sempre junior, negli youth i titolari della Lucchese saranno nei 60 kg Michele Raffanti mentre Miguel Bachi combatterà al peso di 81 kg.

Nella serata del 28 a margine dei quarti di finale pesi leggeri del Trofeo Cinture World Boxing Council tra il pugile lucchese Marvin Demollari (nella foto) ed il forte avversario Osvaldo Gagliardi che si allena a Roma per il Team Cindarella Promotion ( il pugile romano avrà al seguito anche un nutrito gruppo di tifosi ) farà il suo rientro nel pugilato anche Paola Cappucci ( Team Boxe Luminati ) atleta professionista di K1 e kick Boxing di chiara fama mondiale che si troverà ad affrontare Lara Mostes ( team Suat Boxe Como ) , spazio anche ad un ospite illustre a cui la Toscana tiene molto Fabio Turchi peso massimo leggero professionista detentore del titolo internazionale della W.B.C della categoria , fiorentino che aspira al titolo mondiale .

di Guido Casotti - casotti@noitv.it