La carica dei 300 al Ciocco tornato capitale della mountain bike

Domenica le Finali di Coppa Italia Giovanile, che vede trionfare la Lombardia con 1.031 punti seguito dal Piemonte con 919 punti e dalla Valle d’Aosta con 917 punti. Le ostilità hanno preso il via alle 8:30 con gli Esordienti del 1° anno, tre giri del percorso lungo 3.480 metri con circa 190 metri di dislivello disegnato nella montagna del Ciocco. Vince Marco Guercilena, rappresentante del comitato lombardo, davanti a Luca Fregata, rappresentante del Veneto, segue Hannes Bacher del comitato bolzanino. Alle 9:30 partono invece gli Esordienti del 2° anno sulla stessa distanza. È la rappresentativa di casa, la Toscana, a conquistare i 40 punti assegnati per il primo posto, con la vittoria al fotofinish di Federico Bartolini che precede di 1” il piemontese Carlo Bonetto; il podio è chiuso dal veneto Ettore Prà. Ad intervalli di due minuti, partono le Donne Allieve (3 giri), Donne Esordienti (2 giri) e poi la gara promozionale dei G6 (Giovanissimi 12 anni). Tra le donne esordienti primo anno vittoria per Arianna Bianchi del comitato Lombardia davanti ad Anna Auer e Sarah Riva della rappresentativa altoatesina, per le esordienti secondo anno vittoria per Valentina Corvi del comitato Lombardia davanti a Vittoria Izzo e Francesca Crosa della rappresentativa ligure. La categoria Donne Allievi è stata dominata dall’Alto Adige con la vittoria di Alexandra Hanni per le allieve primo anno davanti a Elisa Pozzatti della rappresentativa del Veneto e Elisa Nigra per la Valle d’Aosta e di Noemi Plankesteiner per le allieve secondo anno davanti a Sara Cortinovis del Veneto e Giulia Challancin per la Valle d’Aosta. Maria Aichner e Sophie Auer si piazzano rispettivamente seconda e prima tra le Esordienti del 1° e 2° anno. La Val d’Aosta, che si presentava in testa dopo tre round prima di quello finale al Ciocco, recupera con le Allieve: conquista i primi due gradini del podio nel 2° anno con Nicole Pesse e Gaia Tormena (terza Nefelly Mangiaterra per le Marche), mentre nel 1° anno vince Vittoria Pietrovito, rappresentante di Trento, davanti alla piemontese Clara Pellegrino e alla siciliana Federica Occhipinti. La prima parte delle ostilità è chiusa dalle gare dei G6, su un giro del tracciato XCO del Ciocco, che non assegnano punti ma vedono le rispettive vittorie di Simone Gardani (V.C Felino) e Elisa Ferri (GS Olimpia Valdarnese) in campo maschile e femminile. Alle 11:30 partono gli Allievi 1° anno, dove a trionfare è Nicolas Milesi del comitato Lombardia con un tempo di 41:45, seguito da Marco Betteo staccato di 58 secondi e da Edoardo Renna. Tra gli Allievi del 2° anno ad aggiudicarsi la prova Filippo Agostinacchio del comitato Valle d’Aosta seguito da Michael Pecis del comitato Lombardia e terzo posto per Giorgio Coli del comitato Toscana.

di Redazione