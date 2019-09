Lucchese all’esame del Borgosesia: prima trasferta in Piemonte

Allenamento mattutino nella giornata di mercoledì. L’ultimo arrivato Matteo Panati pare già inserito nel gruppo e sarà a disposizione per la gara di domenica prossima. A parte invece il difensore Visibelli che ha ancora il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l’esordio in campionato. Il forte difensore cercherà comunque di recuperare. In dubbio la presenza di Gueye e Lici. Probabile che giovedì la Lucchese si alleni ad Altopascio sul sintetico ovvero sullo stesso fondo del comunale dl Borgosesia. Intanto continuano a far discutere le vicende societarie e l’ultimatum che l’imprenditore romano Danilo Mariani ha lanciato ai dirigenti della Lucchese dopo le proposte avanzate nell’incontro di lunedì scorso in Comune. La dead-line è fissata a sabato 21 settembre.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it