New Delhi, 102 casi in Toscana: “Ma niente allarmismi”

I casi sono risultati letali nel 37% dei pazienti con sepsi, percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici carbapenemici. L’11 settembre i batteri NDM erano stati isolati nel sangue di 75 persone ricoverate in ospedale. Una settimana dopo 90 casi, ma con una percentuale di decessi più alta, intorno al 40%. Non sono disponibili dati aggiornati sui singoli ospedali, ma l’area più colpita resta quella della Asl Toscana Nord ovest.

L’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi – chiamata dalle opposizioni a riferire in Consiglio regionale – ha ribadito le misure messe in campo. “La psicosi che si è creata” – ha affermato – “non ha ragion d’essere.”

La Lega presenterà una mozione di sfiducia nei confronto dell’assessore, accusata dal Carroccio di non essere intervenuta tempestivamente.

di Redazione