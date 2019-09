Preoccupa il superbatterio in Versilia

Cresce l’incidenza del superbatterio in Versilia. Nel giro di cinque giorni il numero dei pazienti contagiati dal New Delhi è raddoppiato: da 4 a sono diventati otto i casi al Versilia. I dati ufficiali sono stati resi noti dall’Ars, che conferma anche un decesso legato al New Delhi. Dall’11 settembre, sul sito internet dell’agenzia regionale della salute è pubblicato, a cadenza settimanale, quindi ogni mercoled’, il monitoraggio della diffusione del batterio resistente agli antibiotici. In totale, in Toscana sono 75 i casi ufficiali riscontrati di pazienti infettati, dal novembre 2018 ad agosto. Nella maggior parte dei casi si è trattato di colonizzazioni, ma si sono verificati anche casi di infezioni gravi in pazienti già compromessi. L’ospedale versiliese risulta terzo in Toscana per numero di casi di infezioni, dopo Pisa dove sono stati riscontrati 31 pazienti infettati e Livorno con 9. Al Versilia sono in osservazione altre cento persone che possono essere venute in contatto con il batterio. Dall’Ars si conferma che il batterio è stato identificato nel sangue di pazienti ricoverati con patologie gravi. I reparti più colpiti sono la terapia intensiva, la medicina e la riabilitazione.

di Redazione