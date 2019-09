Quel nuovo ponte… sul fiume Serchio; si farà entro tre anni

Confermato il cronoprogramma tecnico ed illustrato le Linee guida del bando di gara internazionale che sarà pubblicato entro la fine di settembre. Nel corso della presentazione è stato spiegato che dal punto di vista tecnico-amministrativo, grazie all’approvazione del decreto firmato da Menesini e al fatto che è già pronto anche il progetto esecutivo, si può procedere con l’iter espropriativo dei terreni, mentre l’ufficio tecnico di Palazzo Ducale sta concludendo la definizione del Bando di gara internazionale che adotterà la formula dell’Offerta economica più vantaggiosa (Oepv), in sostanza una serie di criteri stringenti che tengono conto di vari aspetti dell’appalto in base al rapporto prezzo/qualità.

Tra i criteri dell’offerta tecnica che si affianca a quella economica, si terrà conto, tra l’altro, dell’esperienza dell’appaltatore, dell’organizzazione e della gestione dell’attività di cantiere, della gestione delle interferenze con i sottoservizi, con il traffico e gli accessi privati, nonché della gestione delle emergenze. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 15 milioni e 620mila ero, finanziati per 14 milioni e 450mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per 550mila ero dalla Regione Toscana e per 620mila euro dall’Amministrazione provinciale. Confermato sostanzialmente il cronoprogramma tecnico illustrato nella prima riunione del 16 luglio scorso. Dopo il Bando di gara internazionale che rimarrà in pubblicazione per 60 giorni, la Provincia nominerà una Commissione giudicatrice. A procedura di appalto, al netto di eventuali e non prevedibili problemi tecnico-amministrativi, si concluderà entro aprile 2020 ed il cantiere potrà essere inaugurato verso maggio/giugno 2020. La durata prevista dei lavori è di 2 anni.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it