Rally del Friuli amaro per Rudy Michelini; ora resta solo il “Due Valli”

Un errore che ha obbligato alla resa il portacolori della scuderia Movisport, tornato al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione da P.A. Racing dopo il successo conquistato alla Coppa Città di Lucca. Una disanima, quella analizzata dal driver lucchese ed il copilota Michele Perna, caratterizzata da problemi di natura elettrica alla vettura boema prontamente risolti in occasione del primo service disponibile ma che hanno – di fatto – rallentato la corsa del testimonial AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla durante la prima metà di gara. Uno “score” al di sotto delle aspettative che ha costretto Rudy Michelini ad una avvio aggressivo nella giornata conclusiva, culminato con l’uscita di strada tra i chilometri della seconda speciale domenicale. Il Rally Due Valli, ultimo atto del Campionato Italiano Rally Asfalto andrà in scena, dal 10 al 12 ottobre, sulle strade della provincia di Verona. Un contesto, quello proposto dalla massima serie nazionale, in grado di alimentare le prerogative di risalita del portacolori toscano.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it