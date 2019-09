Un convegno su donne e lavoro; emergono i dati sulle molestie sui luoghi di lavoro.

Donne e lavoro 4.0′ è la tavola rotonda – che si terrà martedì 10 settembre alle 9.30 presso la Cassa Edile in via delle Fornacette a Lucca – tra sindacato, istituzioni e associazioni datoriali per restituire alla donna lavoratrice strumenti di assistenza – che talvolta sono solo sulla carta, altre invece cercano espressione contrattuale – per poter conciliare lavoro e famiglia. Ad illustrare ai media le finalità del progetto in sede Cisl a Lucca Massimo Bani, segretario generale Cisl Toscana Nord. Settori dove sono soprattutto le donne a essere motore e forza lavoro trainante. Nell’occasione sono stati diffusi anche dati di una ricerca su un campione di oltre 300 donne lavoratrici, nelle province di Lucca, Massa e Pistoia, anche relativamente al fenomeno delle molestie sessuali. Giada Bellandi ha illustrato i dati della ricerca (in allegato tutti i risultati) da cui emerge che nel nostro territorio – province di Lucca, Massa, Pistoia – il 20 % delle donne ha subito molestie sul luogo di lavoro, il 45% da colleghi, il 35% da superiori, il 10% da clienti. Le molestie sono per il 65% mobbing e per il 16% sessuali. E le denunce? Nel 75% non si fanno per paura di perdere il lavoro.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it