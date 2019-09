Una corsa in rosa per la lotta ai tumori

Due i percorsi, con partenza dal pontile alle ore 10. Uno da 9 km e un’altro di soli 4,5 km. Un’occasione per tutte le famiglie per unire lo svago all’impegno sociale. Iscrivendosi (c’è tempo fino al 4 ottobre in Comune, alla Croce Verde o online), si può versare un contributo minimo di 10 euro per sostenere la lotta ai tumori.

In 37 anni in Toscana l’Airc ha raccolto quasi 4milioni di euro, con circa 113mila donatori attivi.

Lo scorso anno furono circa 500 i partecipanti, malgrado il tempo incerto. Gli organizzatori puntano a battere il risultato del primo anno.

di Redazione