25 super-car in tour da Viareggio alla Valle del Serchio

25 super-car (Ferrari, Lamborghini e Bentley) all’ora di pranzo si sono fermate sulla banchina principale di via Coppino, affacciate direttamente sulla Darsena Europa. Un colpo d’occhio eccezionale che ha catturato l’attenzione di molti passanti, con l’immancabile gara al selfie con l’auto di lusso preferita. Il gruppo di auto di lusso è poi ripartito toccando Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa e infine direzione Garfagnana fino all’arrivo alla tenuta del Ciocco, ultima tappa del viaggio da ben 500 km (di cui 250 km di curve) partito venerdì da Firenze, arrivando a toccare le via del Chianti e San Gimignano fino in Versilia.

Un tour affascinante ed esclusivo destinato soprattutto ad un pubblico di fascia alta, che oltre al noleggio e prova su strada di queste auto da sogno ha potuto godere delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche della Toscana.

di Redazione