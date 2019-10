Al “Bernardo Romei” più di 100 ragazzi provenienti da tutta la Toscana

I primi a scendere in campo sono stati i ragazzi delle rappresentative under 12. I padroni di casa, i LuPi compagine formata da Rugby Lucca e Cus Pisa, hanno affrontato i pari età del Gispi Prato, Florentia-Galluzzo, Valdinievole e Piombino in un concentramento davvero accesissimo. A seguire, i Templari formati da Rugby Lucca e Titani Viareggio si sono misurati con i Ghibellini 2, formazione che vede giocare insieme i giovani rugbisti di Arezzo e Siena. I Templari si sono affermati per 76 a 5, chiudendo nel migliore dei modi la giornata al

“Bernardo Romei”. Una domenica di festa all’insegna del rugby e dell’amicizia.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it