Buon compleanno al mitico Paperino; 85 anni e non sentirli

Fino al prossimo 3 novembre il Mercato del Carmine, antico edificio nel cuore di Lucca, si trasformerà nell’universo del celebre personaggio nato dalla penna di Walt Disney nel lontano 1934 e del suo ‘alter ego’ supereroistico “Paperinik”, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni, non solo grazie ad opere inedite, disegni e fumetti, ma in virtù anche delle nuove tecnologie.

L’esposizione è divisa in quattro sale: si parte dalla “Paperino VR Experience” per proseguire con Kinder, la pinacoteca di Paperino ed un bookshop dove sarà possibile acquistare gadget, memorabilia e pubblicazioni ormai esaurite Disney, In definitiva tra opere inedite e storia del personaggio, si tratterà di un’innovativa esperienza in realtà virtuale che permetterà ai visitatori di vestire i panni del papero più amato d’Italia e del mondo.

di Redazione