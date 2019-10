Comicità e grandi classici: ecco la nuova stagione del Teatro Comunale

Da Rocco Papaleo in scena con quattro musicisti, a Elio che ora recita e canta, passando per l’Orchestra della Toscana sul palco con Alessandro Riccio in un’esilarante versione di Don Giovanni, e poi ancora molte riletture di grandi classici. La nuova stagione del Teatro Comunale di Pietrasanta mette al centro una comicità colta, spesso sostenuta dalla musica, grandi interpreti e titoli cult. Dal Tartufo di Molière a Romeo e Giulietta di Shakespeare fino al Don Chisciotte , sempre interpretati da attori di primo piano. Fra questi Monica Guerritore che apre la stagione il 19 novembre, Alessio Boni, Ale e Franz, Giuseppe Cederna e molti altri.

Il programma della nuova stagione nasce dalla rinnovata collaborazione fra la Fondazione Versiliana, supportata dalla consulenza de Lo studio Martini, e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Collaborazione che interessa non solo la stagione teatrale, ma anche La Versiliana dei Piccoli, che la scorsa estate ha saputo conquistare bambini e famiglie.

L’ultimo spettacolo in stagione, martedì 31 marzo, è affidato ad Alessandro Benvenuti, autore e interprete di un Comico Fatto di sangue.

La stagione teatrale sarà arricchita da una nuova proposta culturale, La Fondazione Versiliana è infatti al lavoro per la realizzazione del caffè invernal al chiostro di Sant’Agostino.

