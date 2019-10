Convegno al teatro Alfieri su disabilità e diritti mancati

Nel corso dell’incontro si è affrontato anche il tema dei diritti mancati nei confronti dei disabili, delle difficoltà spesso anche burocratiche che incontrano le famiglie o chi assiste questi soggetti. All’incontro hanno partecipato oltre a tanti studenti anche rappresentanti di varie amministrazioni locali, responsabili USL Toscana Nord e di varie associazioni oltre a genitori di giovani disabili.

Sul palco alcuni componenti di Confad acronimo di “Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità” tra cui Evelina Chiocca ed Elena Pantanida oltre all’avvocato Laura Andrao che ha affrontato temi legati alla fragilità e ai limiti che la società propone e…come superarli, essendo esperta in diritto delle disabilità. Oltre alla coordinatrice Maristella Radicchi erano presenti anche due dirigenti scolastici: Iolanda Bocci dell’ISI Barga e Oscar Guidi ISI Garfagnana in quanto la scuola ricopre un ruolo fondamentale per queste categorie contrassegnate da numeri davvero importanti.

