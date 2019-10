Firmato l’accordo Kedrion – FSI, aumento di capitale di 66,7 milioni

Le società che fanno capo alla famiglia Marcucci ( Sestant spa e Sestant Internazionale ) che detengono la maggioranza delle azioni dell’azienda biofarmaceutica Kedrion e il socio di minoranza FSI Investimenti, società controllata per il 77% dalla cassa depositi e prestiti hanno firmato un accordo col Fondo Sviluppo Italiano che ha acquisito una quota di minoranza della società pari al 19,59% del capitale, acquisendo il corrispettivo di 100 milioni di Euro di azioni al socio di maggioranza Sestant Internazionale. Contestualmente, i due soci di minoranza – FSI Investimenti e FSI – hanno sottoscritto un aumento di capitale per Kedrion di 66,7 milioni di Euro. Questo innesto di nuova liquidità permetterà all’azienda di proseguire il piano di sviluppo nazionale ed internazionale caratterizzato, dal 2012 al 2018, della crescita media annua del 10%. Le società Sestant Internazionale SPA e Sestant SPA continueranno a mantenere una partecipazione non inferiore al 54% del capitale. Il perfezionamento di questa operazione è stata approvata dalle autorità di antitrust.

La politica di investimento di FSI si focalizza su aziende italiane, con l’obiettivo della creazione di valore attraverso la crescita organica e il consolidamento settoriale. L’investimento in Kedrion rappresenta la quinta operazione di FSI.

di Redazione