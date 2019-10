GP Alpi Apuane non tradisce mai; bronzo tricolore per il team di Poli

Paul Tiongik ha chiuso al secondo posto (secondo anche il risultato di squadra relativo alla prova di Palermo) con il tempo di 1h.02’36”. 14° Alessio Terrasi, campione italiano in carica di maratona, in 1h.07’45”. Ancora da segnalare il 25° posto di Giorgio Scialabba, il 32° di Paolo Turroni ed il 70° di Francesco D’Agostino, piazzamenti utili per la classifica finale che vede il GP Alpi Apuane al terzo posto conquistare una splendida medaglia di bronzo. Ricordiamo che nel 2017 il team biancoverde fu addirittura argento. Tra i primi 100 anche Rocco Pezzuto. Per la cronaca il titolo è andato al solito fortissimo Casone Noceto.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it