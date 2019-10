Luca Mori passa a Italia Viva: è il primo renziano in Versilia

Mori del resto è stato renziano fin dalla primissima ora. “Ero presente alla Leopolda 10 dello scorso fine settimana, ho seguito attentamente la costruzione di questo nuovo partito e contribuirò con entusiasmo ad un percorso politico che spero possa dare un contributo forte e concreto alla vita politica italiana.

“Ho rassegnato le mie dimissioni dal Partito Democratico non senza rimpianti”- scrive Mori. “A mio giudizio il Partito Democratico non è riuscito a ricoprire fino in fondo quel ruolo di partito a vocazione maggioritaria capace di attrarre il consenso di una vasta area della popolazione italiana.

“L’obiettivo sarà quello di convogliare il consenso di tutte le forze democratiche, moderate e riformiste: c’è a mio avviso un vuoto politico al centro.”

“Le strade si sono separate ma ci auguriamo che siano due strade parallele verso lo stesso obiettivo” – è il commento del Pd pietrasantino, che da oggi conterà solo su due Consiglieri comunali. Mori infatti approderà al Gruppo Misto, insieme a Balderi e Battaglini (di Fratelli d’Italia).

di Redazione