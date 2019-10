Lucca Comics & Games, buona la prima

23.000 biglietti venduti, quasi altrettanti i visitatori senza biglietto che hanno affollato il centro storico. Il primo giorno di Lucca Comics, ha confermato i numeri delle scorse edizioni, nonostante l’incertezza del meteo che però ha retto per tutta la giornata scongiurando la pioggia prevista nei giorni scorsi. Le ripercussioni sul traffico non sono state particolarmente pesanti, anche se qualche rallentamento c’è stato, soprattutto nelle prime ore della mattinata. Le zone che hanno risentito maggiormente delle modifiche alla viabilità sono state quelle di via Nottolini e quelle del nodo di viale Europa, con la strada che è stata chiusa soltanto a tratti nelle prime ore della mattinata. Altra zona sotto osservazione era quella di piazzale Boccherini, ma anche qua l’impatto è stato moderato. Ovviamente il vero banco di prova sarà quello del week end, anche se le previsioni meteo non sono delle migliori. Accessi dalle porte della città decisamente più scorrevoli rispetto alla scorsa edizione, con l’eliminazione dei metal detector e i controlli effettuati manualmente da polizia ed addetti alla sicurezza. Particolari perplessità avevano invece creato i varchi conta persone posti nella zona di piazza Napoleone e via Vittorio Veneto, esperimento voluto di concerto con la commissione provinciale di vigilanza ma ritenuto troppo d’intralcio alla circolazione interna dei visitatori, tanto da essere smantellati già a partire dal secondo giorno di manifestazione.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it