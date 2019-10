Muore a 29 anni mentre gioca a calcetto; l’esperto: “Occorre sempre una prevenzione attenta”

Prima un malessere sul campo che lo ha spinto a rivolgersi al bar per un tè e infine a chiamare i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza della Croce Verde e dell’automedica del 118 le sue condizioni sono precipitate andando in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato subito la rianimazione con il defibrillatore. Inutile la corsa al pronto soccorso: il giovane è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Versilia. Uno choc per la famiglia, residente in Sicilia, e per gli amici, versiliesi e lucchesi, che erano a giocare con lui.

Una morte improvvisa che spinge a chiedersi cosa fare per prevenire sorti simili per chi, anche giovane, fa sport non agonistico e occasionale. Una corretta prevenzione è sempre indispensabile, come ci spiega il dotto Angelo Pizzi, specialista della Medicina dello sport ed ex direttore del reparto della Asl 12.

di Redazione