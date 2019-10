Passeggiata: addio alla storica insegna di Mondodisco

La chiusura dello store, uno dei pochi rimasti in Toscana, era stata annunciata in primavera dalla famiglia Bergamini-Fontana che gestiva dal dopoguerra il doppio punto vendita, il Liberty 48 e appunto Mondodisco, punto di riferimento dal 1978 per appassionati di musica, cinema e tv da tutta la regione. Una chiusura figlia dei nostri tempi, della crisi del mercato discografico e dell’home video tradizionale, soppiantato dall’on demand e dai mezzi di condivisione online.

La rimozione della grande insegna, che rimarrà nell’immaginario di tutti i frequentatori della Passeggiata, ha chiuso definitivamente questo capitolo, suscitando inevitabilmente amarezza e nostalgia nelle generazioni cresciute tra vinili, cd e vhs.

di Redazione