Pappagalli amici dell’uomo nel parco di Villa Fiori

L’iniziativa nasce dall’associazione composta da volontari, che curano il parco di villa fiori ribattezzato Parco degli Gnomi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per partecipare all’iniziativa Sono arrivati da mezza toscana portando con loro i lori amici in spalla di varie dimensioni più piccoli e più grandi ma tutti molto attaccati ai loro padroni. L’incontro ha anche dimostrato qualora ce ne fosse stato bisogno che questo bellissimo uccello che arriva da oltre oceano è molto attaccato al suo padrone a tal punto da creare un rapporto davvero speciale:

Fin dal primo pomeriggio sono arrivati davvero in tanti alcuni solo per osservare altri per reperire informazioni e curiosità e altri ancora hanno portato i loro pappagalli in spalla a trascorrere una domenica in Val di Lima. Qualcuno ne aveva addirittura tre. In definitiva l’iniziativa ha riscosso un discreto successo visto la partecipazione di 150 esemplari per cui non è da escludere che verrà ripetuta il prossimo anno. In tal caso sarà un’occasione davvero importante per sostenere i volontari che mantengono in ottimo stato il parco degli gnomi a bagni di Lucca

di Guido Casotti - casotti@noitv.it