Tutto esaurito per il Requiem di Mozart in Cattedrale; stasera su NoiTv

Il modo migliore per aprire il “Mese missionario diocesano 2019”, anche perché l’evento ha rappresentato un importante momento per raccogliere fondi da destinare ai progetti dell’Ufficio Missionario.

Sul palco lo spettacolo non ha tradito le aspettative. L’Orchestra Filarmonica Toscana, diretta da Andrea Colombini, ha eseguito il Requiem di Mozart con i solisti Francesca Maionchi, Laura Brioli, Michael Alfonsi e Niccolò Casi, affiancati anche dal Coro dell’Università di Pisa La serata è stata patrocinata dal Puccini e la sua Lucca Festival e dall’Orchestra Filarmonica di Lucca.

Oltre due minuti di applausi ed una standing ovation nel finale, per chiamare il bis del Dies Irae.

di Redazione