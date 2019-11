Accordo tra 16 associazioni per pulire il Serchio dalla plastica

L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Comune di Lucca e Sistema Ambiente nell’ambito del progetto europeo “RETRALAGS” che vede la provincia di Lucca coinvolta insieme ad altri patners italiani e francesi. La lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi e mantenere puliti e curati i corsi d’acqua è il primo passo.L’accordo sottoscritto dalle associazioni è di fatto un passaggio naturale dalla teoria alla pratica con i cittadini in prima fila a difendere l’ambiente. E’ giusto sottolineare che in occasione delle ultime iniziative è stata registrata una notevole diminuzione di presenza di plastica lungo i corso d’acqua.