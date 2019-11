Contro il 5G e i tagli alla sanità: comitati in piazza

Attivisti e non, arrivati da tutta la Versilia che in corteo sono partiti dal piazza Campioni, attraversando la Passeggiata, diretti al Municipio per portare tra la gente le battaglie in corso su vari fronti: la lotta alle onde elettromagnetiche e al 5G, alla privatizzazione della sanità e dall’acqua, la difesa dei servizi dell’ospedale Versilia. Alla tutela della pineta, contro la costruzione dell’asse di penetrazione. Volantini e slogan per denunciare e chiedere una mobilitazione dal basso, lontana dai partiti e dai sindacati.

Il no ai tagli alla sanità toscana e versiliese resta la madre delle battaglie.

di Redazione