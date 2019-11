Forza Italia, Marchetti confermato coordinatore provinciale: ecco il nuovo direttivo

A coordinare il congresso è arrivato sabato 30 novembre, a Lucca, nella sede di San Concordio, il parlamentare Raffaele Nevi. Vice presidente del congresso è stato nominato Alberto Stefano Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta e candidato alla Provincia di Lucca. Nel mirino ci sono le prossime sfide elettorali, Viareggio in particolare e naturalmente le regionali. “Viareggio e la Regione Toscana sono contendibili con un centro destra unito e con una candidatura giusta. Vincere a Viareggio significherebbe spostare gli equilibri. La Toscana è per la prima volta espugnabile. Il risultato – ha ribadito – non è scritto. Spero solo in un candidato capace di pescare consensi anche al centro. Giani? Non piace alla sinistra”. Il congresso si aspetta a livello nazionale una scossa per “conservare la fede nei confronti di un partito in cui noi tutti crediamo e creare nuovo entusiasmo. Abbiamo argomenti sani e seri. Dobbiamo tornare a parlare di più lavoro e più crescita, meno tasse e più sostenibilità, più sicurezza e meno burocrazia”.

Nominati anche i membri del direttivo provinciale che sarà composto da Stefano Baroni, Cristina Benedetti, Adamo Bernardi, Claudia Bonuccelli, Francesca Bresciani, Fabio Casanova, Piercarlo Del Torrione, Marco Dondolini, Federico Evangelisti, Carolina Faina, Fabio Francesconi, Simone Frugoni, Claudio Gemignani, Samantha Giannerini, Andrea Giorgetti, Laura Lucchesi, Claudio Marlia, Anthony Masini, Ilenia Morriconi, Massimo Niccolai, Riccardo Paglini, Roberto Pieretti, Maria Elisabetta Ramacciotti, Vitantonio Raso, Giovanni Ricci, Guido Santini, Matteo Scannerini, Francesco Scardigli, Marco Tedeschi e Alessandro Tondo.

di Redazione