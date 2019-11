Geonova BCL vince in Sicilia e strappa due punti importantissimi

Cinque giocatori in doppia cifra e un Del Debbio a quota 9 ma da 10 e lode per il lavoro fatto in difesa, specialmente su Boffelli. Adesso ci sarà da rispettare la sosta, quindi niente partita la prossima settimana. Ciò servirà per recuperare definitivamente Vico e Pagni. Il campionato riprenderà sabato 16 novembre con la trasferta sull’ostico campo dell’Use Empoli

di Guido Casotti - casotti@noitv.it