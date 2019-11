Industriali: ” No alla plastic tax, lavoriamo sul riciclo”

E’ questo il messaggio uscito dal convegno “L’industria della plastica tra sostenibilità e innovazione”, organizzato a Palazzo Bernardini da Confindustria Toscana Nord e Unionplast-Federazione Gommaplastica, l’associazione nazionale di categoria del sistema Confindustria.

Secondo i responsabili di questo settore industriale, è in corso una vera e propria caccia alle streghe, scegliendo la strada di una maggiore tassazione della produzione industriale piuttosto che quella di un inasprimento delle sanzioni per quanto riguarda l’errata differenziazione dei rifiuti. La plastica, di sé per sé, non è un inquinante, lo diventa una volta che viene dispersa nell’ambiente, ed è su questo punto che gli industriali stanno facendo pressioni verso il governo.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it