Meteo: allerta arancione da mezzanotte alle 13 di venerdì

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità meteorologica per le prossime ore.

LE PREVISIONI: Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio.

PIOGGIA: dalla sera di oggi, giovedì, piogge e locali temporali sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione durante la notte a tutta la regione. I fenomeni saranno più frequenti e localmente persistenti sulla costa e sulle zone nord-occidentali nella notte e in mattinata, mentre dal pomeriggio si trasferiranno sul centro-sud della regione con conseguente miglioramento sulle zone settentrionali.

TEMPORALI: dalla sera di oggi, giovedì, possibilità di temporali localmente persistenti sulle zone nord-occidentali e sulla costa, in estensione nella notte e in mattinata alle zone interne centro-settentrionali. Fenomeni in trasferimento verso il centro-sud della regione nel pomeriggio. Possibili colpi di vento e grandinate.

di Redazione