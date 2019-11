‘No a Cava Fornace’: flash mob sul Pontile

Business e interessi a discapito dell’ambiente e della salute dei cittadini. Quelli che oggi, sebbene pochi, con questa motivazione sono scesi in piazza a Forte dei Marmi. Di nuovo contro Cava Fornace, la discarica di riufiuti speciali autorizzata dalla Regione Toscana che i comitati e le associazioni ambientaliste chiedono di chiudere al più presto.

Un flah mob per tenere alta l’attenzione su un caso che sta per finire sul tavolo del Parlamento Europeo e della Commissione Ue attraverso una petizione promossa dal M5s. Ma la natura politica di questa inziiativa non deve avere alcun peso, sottolinea l’assessore all’ambiente Enrico Ghiselli: è una battaglia unanime, di chiunque voglia unirsi a difesa del territorio.

di Redazione