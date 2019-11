Pluriservizi sotto attacco: “No allo spostamento della farmacia comunale”

E che invece a luglio ha proceduto a lasciare il Prado per approdare già da dicembre in una nuova e più ampia sede accanto al supermercato Sigma in costruzione. Una “violazione” secondo le forze di opposizione, che tornano ad attaccare l’amministrazione Del Dotto sulla gestione della società comunale.

La farmacia di piazza Romboni con un fatturato annuale di oltre due milioni di euro risulta tra le prime sette in Toscana. “Un errore spostarla dal centro senza un confronto”, secondo Forza Italia che attacca l’amministratore unico Chiara Raffaelli anche sul fronte assunzioni. “L’ultima selezione pubblica – denuncia Marcello Mancini – ha visto nominare un Consigliere comunale di maggioranza nella Commissione esaminatrice dei candidati. Un’ irregolarità che potrebbe portare gli esclusi a impugnare le assunzioni per nullità.

di Redazione