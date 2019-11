Sesso nel centro massaggi: chiuso

Un altro centro massaggi gestito da cinesi in via Aurelia nord a Viareggio è stato sequestrato dalla polizia che ha scoperto che all’interno c’era un giro di squillo.

Il provvedimento preventivo è stato emesso dalla Procura di Lucca a seguito dell’attività del 3 aprile scorso svolta dal commissariato, insieme a polizia municipale ed Asl nord-ovest Toscana, che ha portato alla chiusura dei nove centri massaggi insistenti sul territorio di Viareggio.

Nel corso di questi mesi sono proseguite le attività di monitoraggio di tali centri da parte del personale di polizia, volte a contrastare eventuali condotte illecite, anche legate al fenomeno della prostituzione.

Nell’ambito di questi controlli, nella giornata di giovedì scorso, agenti in abiti civili della squadra anticrimine del commissariato si sono presentati all’interno del centro massaggi. Una volta all’interno e dopo essersi qualificati come agenti di polizia, la titolare dell’attività di nazionalità cinese ha iniziato ad urlare incomprensibili frasi in lingua cinese con lo scopo di avvisare qualcuno presente all’interno del centro.

A questo punto gli agenti si sono recar all’interno delle stanze e in una di queste hanno trovato una ragazza cinese ed un uomo italiano completamente nudi che stavano facendo sesso.

A seguito di accertamenti effettuati nei giorni successivi dal personale del commissariato, è emerso che l’uomo e la donna avevano pattuito una prestazione sessuale al prezzo di 100 euro, con la compiacenza della titolare dell’attività.

Sulla base di tali elementi, quest’ultima è stata denunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione.