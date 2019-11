Sopralluogo sulla frana di Vagli

Vi hanno partecipato i vertici regionali di ENEL oltre ai tecnici del Genio Civile, dell’Unione Comuni Garfagnana e ovviamente tecnici e amministratori del comune di Vagli Sotto.

Dal sopralluogo è emerso che come primo intervento l’amministrazione comunale provvederà alla messa in sicurezza con una procedura di somma urgenza; poi, verrà stabilito il necessario iter progettuale e di finanziamento per arrivare completamento dell’opera, compreso il ripristino della strada pedonale di circonvallazione del lago di Vagli.

A presiedere il sopralluogo, oltre al Sindaco Lodovici anche l’ex sindaco di vagli Mario Puglia in veste di responsabile dell’ufficio tecnico comunale che curerà tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione delle opere di consolidamento,.

Per quanto riguarda la frana, al momento sono confermate le ordinanze di sgombero che hanno interessato 3 nuclei familiari che attualmente risiedono in altre abitazioni private.

di Redazione