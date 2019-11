Si tratta di un percorso rivolto a 20 giovani inoccupati, di età compresa tra 21 e 29 anni, in possesso del diploma di maturità e disponibili al conseguimento delle patenti abilitanti alla professione (Patente D/E e CQC) mediante l’attivazione di un tirocinio, della durata di 6 mesi.

Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum alla Compagnia Toscana Trasporti (cttacademy@cttnord.it) entro e non oltre il 30/11/2019.

di Redazione