Venerdì sciopero del personale CTT Nord

La questione delle esternalizzazioni di queste mansioni è una problematica lavorativa primaria per il personale, dato che gli autisti, dopo i 50 anni, sono sottoposti a controlli sanitari sempre più stringenti che per legge, vietano al lavoratore a cui venisse riscontrata una qualsiasi patologia di guidare i mezzi. E’ qua che entra in gioco la questione delle mansioni a terra che se affidate a ditte esterne, tolgono la possibilità di reinserimento aziendale per l’autista.

Oltre a questo, secondo i sindacati, non è stata data la possibiltà di discutere del maggior carico lavorativo legato ai vari aspetti del lavoro , oltre alla questione relativa alla carta di qualificazione del conducente , che in tutte le aziende di trasporto pubblico della Toscana, è pagato interamente dalle aziende. Per la provincia di Lucca il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle 17.30 alle 21.30 mentre gli altri lavoratori nelle ultime 4 ore della giornata.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it