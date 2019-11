Versilia in vetrina al World Travel Market di Londra

“Abbiamo concluso molti incontri già nella prima giornata di fiera, soprattutto con professionisti europei, provenienti da Spagna e Galles in modo particolare”, racconta il presidente del Consorzio Carlo Alberto Carrai, giunto nella capitale d’oltremanica con Laura Botarelli, operatrice balneare di Lido di Camaiore e Nicoletta Benedetti, responsabile fiere dell’ente turistico versiliese.

All’edizione 2019 del World Travel Market sono accreditati 51.000 operatori internazionali dei viaggi e più di 3.000 giornalisti da tutto il mondo: “E’ una grande opportunità per la Versilia – prosegue Carrai – presentarsi al fianco di Toscana Promozione Turistica e dell’Agenzia Nazionale del Turismo-Enit non solo per raccontare le proprie bellezze, ma anche per acquisire e condividere nuove idee con imprenditori e personalità di spicco del turismo di ogni settore, dal benessere ai viaggi sportivi o culturali”.

di Redazione